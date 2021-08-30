Канберра, 30 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Австралийской столичной территории было выявлено ещё 12 случаев коронавируса, о чем в ходе пресс-конференции сообщил глава столичного правительства Эндрю Барр. Он также отметил, что правительство Канберры в настоящее время не собирается снимать локдаун в столице досрочно. Об этом 30 августа сообщил телеканал Nine News.

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«Штамм «Дельта» очень и очень сложно сдерживать … И, как сегодня это было подтверждено, в нашем сообществе все ещё есть инфицированные граждане», — заявил Барр.

«Наши меры по локдауну эффективны в том, что они ведут к сокращению уровня распространения коронавируса, но ситуация вызывает беспокойство, поскольку мы все ещё регистрируем новые случаи заражения … Мы не хотим, чтобы вся тяжелая работа за последние несколько недель была потрачена впустую из-за того, что локдаун будет снят слишком рано», — добавил чиновник.