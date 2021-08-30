Веллингтон, 30 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новой Зеландии зарегистрировано 53 новых местных случая SARS-CoV-2. Все они были выявлены в центре нынешней вспышке коронавируса — в Окленде. Общее число активных случаев COVID-19 по стране сейчас составляет 562. Об этом 30 августа в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает австралийский телеканал Nine News.

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Премьер-министр Ардерн отметила, что локдаун четвертого уровня, ранее введенный по всей стране, сыграл свою роль, но «работа ещё не завершена». Правительство решило, что местный локдаун четвертого, самого высокого уровня в Окленде останется в силе ещё на две недели. На всей остальной территории страны будут действовать ограничения третьего уровня.

В то же время Ардерн считает, что сейчас «слишком рано» говорить о том, достигли ли показатели COVID-19 в Новой Зеландии своего пика. Вместо этого она посоветовала следить за развитием событий и изучать ежедневную статистику по коронавирусу.