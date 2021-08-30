Сидней, Австралия, 30 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Похоже, что эпидемиологическая ситуация в районе Большого Сиднея и его окрестностей продолжает стремительно ухудшаться, поскольку 30 августа самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс поставил новый антирекорд по суточному росту новых случаев коронавируса — 1 290 человек. Однако на пресс-конференции премьер-министр штата Глэдис Бережиклян предупредила, что в октябре ситуация с госпитализацией пациентов с COVID-19 достигнет своей наихудшей точки. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы ожидаем, что худший месяц, худшее время для работы реанимационных отделений наступит в октябре», — предсказала Бережиклян.

«Мы также знаем из имеющейся у нас информации о количестве случаев заболеваний и количестве непривитых, что октябрь, вероятно, будет наихудшим месяцем с точки зрения нагрузки на систему здравоохранения», — добавила премьер-министр.

В то же время Бережиклян объявила, что, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, ее правительство сейчас разрабатывает новые шаги по ослаблению карантина для привитых от COVID-19 граждан.