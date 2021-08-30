Сидней, Австралия, 30 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе зафиксирован новый дневной максимум по числу новых случаев заражения коронавирусом — 1 290 человек. За последние 24 часа от COVID-19 в штате было зарегистрировано еще четыре смерти. Об этом 30 августа сообщил телеканал Nine News.

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В ходе пресс-конференции премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян отметила, что более 80% новых инфицированных проживают в западном и юго-западном Сиднее.

«Хотя мы каждый день обращаемся к статистике, мы знаем, что за каждой смертью стоит отдельная семья и те люди, которые скорбят», — заявила Бережиклян.

За 24 часа было проведено более 157 000 ПЦР-тестов на наличие SARS-CoV-2.