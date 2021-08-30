Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Бывший председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), депутат парламента республики Григол Вашадзе присоединился к новой политической платформе «Третья сила». Об этом 29 августа сообщил журналистам официальный представитель блока «Стратегия Строителя» Серго Чихладзе.

Григол Вашадзе (сс) Michał Koziczyński

Он подтвердил информацию, распространённую ранее грузинскими СМИ, о присоединении экс-лидера ЕНД к новому политическому объединению, которое скоро будет представлено избирателям. Оно будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, назначенные на 2 октября.

«Действительно Григол Вашадзе присоединится к команде «Третьей силы». Он также будет представлен избирателям», — сказал Чихладзе.

Стоит отметить, что блок «Стратегия Строителя» был создан перед выборами в парламент Грузии 2020 года. Лидер объединения Георгий Вашадзе заявил, что это будет «третья сила», которая должна изменить баланс политических сил в стране и потеснить основных конкурентов: правящую партию «Грузинская мечта» и ЕНД. «Стратегия» на выборах получила менее 5%.

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