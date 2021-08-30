Тбилиси, 30 августа 2021, 10:53 — REGNUM Бывший председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), депутат парламента республики Григол Вашадзе присоединился к новой политической платформе «Третья сила». Об этом 29 августа сообщил журналистам официальный представитель блока «Стратегия Строителя» Серго Чихладзе.

Григол Вашадзе
Григол Вашадзе
(сс) Michał Koziczyński

Он подтвердил информацию, распространённую ранее грузинскими СМИ, о присоединении экс-лидера ЕНД к новому политическому объединению, которое скоро будет представлено избирателям. Оно будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, назначенные на 2 октября.

«Действительно Григол Вашадзе присоединится к команде «Третьей силы». Он также будет представлен избирателям», — сказал Чихладзе.

Стоит отметить, что блок «Стратегия Строителя» был создан перед выборами в парламент Грузии 2020 года. Лидер объединения Георгий Вашадзе заявил, что это будет «третья сила», которая должна изменить баланс политических сил в стране и потеснить основных конкурентов: правящую партию «Грузинская мечта» и ЕНД. «Стратегия» на выборах получила менее 5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии отреагировала на призывы перенести выборы