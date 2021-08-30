Куала-Лумпур, 30 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. По данным специального комитета по гарантиям доступа к поставкам вакцин, в Малайзии ввели более 34 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает Republika.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В Малайзии ввели 34 027 548 доз вакцины против коронавируса.

Данные правительства Малайзии показывают, что 59,4% населения Малайзии или 19 389 392 человека получили первую инъекцию вакцины. 14 648 590 человек или 44,9% населения Малайзии прошли полную вакцинацию против коронавируса.

В Малайзии зарегистрировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и 16 087 жителей умерли от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр МалайзииИсмаил Сабри Яакобобъявил состав нового правительства.