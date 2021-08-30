Москва, 30 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 27 августа подорожала, оттолкнувшись от 200-дневной скользящей средней. Завершив торги над зоной $71,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть Brent с лихвой компенсировала потери предыдущей недели и набрав 11,5%. Сегодня, 30 августа, котировки открылись гэпом вверх, в моменте достигнув трехнедельных максимумов в области $72,40, откуда к началу европейской сессии скорректировалась к уровням закрытия 27 августа.

После эмоционального подъема на старте торов Brent не смогла удержать позиции из-за новостей об ослаблении урагана «Ида» в Мексиканском заливе, где добыча уже восстанавливается.

С другой стороны, медвежий потенциал на рынке нефти ограничен на фоне ослабления доллара, который остается под давлением после выступления главы ФРС США.

Джером Пауэлл повторил, что Центробанк планирует начать сокращение покупок активов к концу этого года, не представив никаких подробностей относительно ставок, что позволило игрокам расценить речь как голубиную, что в свою очередь поддержало рисковые активы, включая нефть.

Сейчас Brent находится на относительно высоких уровнях и будет чувствительна как к отраслевым, так и к общим новостям. Шансы на продолжение роста присутствуют, но для новой волны покупок может потребоваться значимый драйвер.

При этом потенциальное восстановление доллара несет угрозу нисходящей коррекции с фиксацией прибыли», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть повысились до $73,58 из-за урагана «Ида»