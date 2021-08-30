Москва, , 10:37 — REGNUM За переносом даты встречи президента Украины Владимира Зеденского с американским президентом Джо Байденом кроется то, что Вашингтон больше не заинтересован расходовать ресурсы на бессмысленную поддержку импотентной украинской власти. Об этом на сайте «Украина.ру» пишет Ростислав Ищенко.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, американцы сознательно унижают Зеленского, беспрерывно перенося визит.

«Первоначально Байден обещал принять его сразу после встречи с Путиным, которая состоялась 16 июля в Женеве. Затем дата визита сместилась на 15−16 августа. Потом американцы сказали, что в Киеве их неправильно поняли и Байден обещал принять Зеленского до конца лета, тогда же окончательной датой визита было объявлено 30 августа. Неделю назад визит перенесли на 31 августа.

И вот, наконец, новая дата — 1 сентября. До конца лета Зеленский с Байденом не встретится», — пишет автор.

Позиция американцев в том вопросе вполне объяснима, особенно если вспомнить украинскую истерику конца весны — начала лета, когда Зеленский требовал, чтобы Байден встретился с ним до встречи с Путиным.

«Дедушка, конечно, старый и может заснуть прямо во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля, но ему не всё равно, когда какой-то мелкий вождишко из нищего бантустана постоянно рассказывает, как он собирается при личной встрече поставить Байдена на место и объяснить ему, как именно и в каких масштабах США обязаны помогать Украине, чтобы в Киеве были Байденом довольны», — иронизирует Ростислав Ищенко.

Автор не исключает, что и в США Зеленский может разразиться перед журналистами филиппикой в адрес «предателя-Байдена», а тот ещё за Афганистан не отмылся.

«В общем, было бы лучше, чтобы он не приезжал. Демонстративное американское унижение Зеленского должно было привести к тому, что украинская сторона, потеряв терпение, сама бы отказалась от визита.

Ведь график любого президента планируется на несколько месяцев вперёд, постоянно перерабатывать его из-за бесконечных переносов одного визита (притом что для встреч с главами других государств Байден время находит) очень трудно. Ну и потом, ведь ясно же дают понять, что видеть не хотят», — отмечает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что Байден встретится с Зеленским 30 августа, но позже их переговоры отложили на день «из-за ситуации в Афганистане». О том, что предстоящий визит президента Украины в США будет «очень насыщенным», сообщила 30 августа посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

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