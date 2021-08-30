Тбилиси, 30 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 21 411 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1915 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 30 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 545 033 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 488 661 победил инфекцию, в том числе 5929 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7329 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 78 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7660 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2864.

Днём ранее в Грузии после проведения 25 215 тестов выявили 2669 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 6177 человек, умерли за сутки 76 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, ранее глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе отметил, что, несмотря на стабилизацию эпидобстановки, в стране некоторое время будет расти число смертей пациентов с COVID-19.