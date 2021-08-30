Симферополь, 30 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 298 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 августа. Сутками ранее, 29 августа, сообщалось о 309 новых случаях заражения.

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Выздоровевшими после коронавируса за сутки признаны 47 крымчан. За тот же период зарегистрировано 11 скончавшихся пациентов с COVID-19. На 30 августа в стационарах Крыма с диагнозами ковид и пневмония лечатся 2 710 пациентов, еще 5 088 человек с коронавирусом проходят лечение дома.

Всего с начала пандемии в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 70 797 человек, выписан 60 091 пациент, скончались 2 181 человек.