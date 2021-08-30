Вашингтон, 30 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 31 августа и 1 сентября будет находиться в Вашингтоне, а затем направится в штат Калифорния. Об этом 30 августа сообщила украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Мы с командой посольства и офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне (украинский) президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию», — говорится в сообщении.

Также посол Украины уточнила, что на данный момент основные детали встречи президента США Джо Байдена с Зеленским уже намечены и согласованы обеими сторонами.

«Из уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом доме… встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров», — указала Маркарова.

Кроме того, она добавила, что также намечено открытие Украинского дома в американской столице и посещение ее знаковых мест для отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перенос даты встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне подтвердила администрация Белого дома.