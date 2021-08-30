Москва, 30 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В России имеются возможности для возрождения региональной авиации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Вообще, по такой огромной стране без авиации очень непросто, и сегодня мы имеем возможности для того, чтобы эту авиацию возродить, для того, чтобы у нас появились самолеты, а они уже теперь есть — Л-410, а дальше будет Л-610. Л-410 мы в Министерстве обороны вместе с коллегами поставили на поплавки или поплавковое шасси — можно садиться на реки, озера. Также поставили их на лыжи — можно летать уже на необорудованные аэродромы», — сказал Шойгу.

Он назвал эту программу большой и крайне важной.

Министр рассказал о модернизации ряда авиакомпаний, «когда начали производить самолеты, когда начали производить вертолеты»: «Вертолеты — полная модернизация Казанского вертолетного завода, вертолетный завод в Улан-Удэ. Кроме этого, у нас переведено сюда производство самолетов Л-410, которые замечательно зарекомендовали себя на выходе, МС-21, Superjet-100. На выходе самолет «Байкал», который встанет, заменит самолет Ан-2. Это, конечно, такая большая, серьезная платформа, с которой можно стартовать».

Шойгу также подчеркнул, что Россия нуждается в региональной авиации.