Москва, 1 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в России вступил в силу закон о «гаражной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автомобиль и гаражи

Законом устанавливается механизм упрощенного оформления прав как на гаражи, так и на земельные участки, на которых они расположены. Амнистия будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Плата за пошлину не взимается.

Амнистия затронет постройки, которые были возведены до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Действие норм распространяется в том числе на металлические некапитальные гаражи, находящиеся на земле, выделенной гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей.

Законом определяется перечень документов, необходимых для предоставления гражданам в собственность земельных участков, а также основания отказа в их предоставлении.

Реализация закона коснется более 1 млн объектов.

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Ранее глава Росреестра Олег Скуфинский заявил о том, что регистрация гаражей в рамках «гаражной амнистии» будет стоить не более 10 тыс. рублей — около 5 тыс. рублей надо заплатить за подготовку техплана объекта, и еще примерно столько же будет стоить кадастровый план земельного участка.

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