Токио, 30 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Продюсер и геймдизайнер Тосихиро Нагоси, являющийся одним из создателем игровой серии Yakuza, может покинуть компанию SEGA. Об этом 30 августа сообщает портал Bloomberg.

Игра Yakuza 7

Издание утверждает, что разработчик может перейти в китайскую NetEase Inc. Авторы статьи отмечают — это свидетельствует о том, что, китайские разработчики видеоигр пытаются выйти за пределы домашнего рынка на фоне «репрессивных мер», предпринимаемых властями страны.

Источники издания сообщили, что после ухода из SEGA Нагоси создаст собственную студию, которая будет заниматься созданием новых игровых франшиз. Инсайдеры уточнили, что он пока не подписал «окончательный контракт» с NetEase Inc.

Напомним, ранее Тосихиро Нагоси возглавлял студию Amusement Vision, которая выпустила первую Yakuza для консоли PlayStation 2. В мире было продано более 1 млн копий это игры. Сейчас Нагоси руководит Ryu Ga Gotoku Studio.