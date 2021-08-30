Москва, 30 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Троицком административном округе (ТАО) с 1 сентября 2021 года стоимость проезда в общественном транспорте снизится на 30%. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

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Будет отменена оплата проезда на основе тарифных зон в наземном транспорте ТАО. По его словам, это позволит жителям ТАО экономить на поездках более 800 рублей в месяц, или до 10 тыс. рублей в год.

Ранее при выезде из Троицкого АО на территорию других округов Москвы за разовую поездку нужно было отдать 60 рублей (вместо 42 рублей). При этом стоимость проездного «ТАТ» на 30 дней составляла 2070 рублей (вместо 1240 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) до 2023 года планируется ввести в эксплуатацию шесть станций метро.

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