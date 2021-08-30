Москва, 30 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский обеспокоен тем обстоятельством, что перед повышением экспортных пошлин на зерно (по пшенице с $31,7 до $39,4 за тонну), в августе российские аграрии увеличили экспорт урожая.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

«Отгрузки выросли вдвое, до 1,4 млн т в неделю, а общий объем отгрузки зерна в этом месяце в 4,8−4,9 млн т, включая 4,3−4,4 млн т пшеницы, что на 0,5 млн т больше, чем в июле. Только за август будет вывезено от 13% до 15,5% прогнозируемого пшеничного экспорта.

Не маловата ли пошлина, если учесть, что стоимость российской пшеницы к 27 августа была на уровне $298 за тонну? И не приведет ли экспортная вольница при низком урожае к нехватке пшеницы на внутреннем рынке, что повлечет неминуемый рост цен на хлеб?» — написал эксперт 30 августа в своём телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за плохой погоды качество собранного урожая зерна оказалось низким в Турции, Иране и Саудовской Аравии. О том, что российские аграрии увеличили объемы вывоза урожая за границу, известил «Коммерсант» со ссылкой на данные «Совэкон».