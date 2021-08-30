Симферополь, 30 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Деятельность жителя Крыма, публиковавшего экстремистские материалы в социальных сетях, пресечена сотрудниками Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, об этом 30 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ФСБ

По информации УФСБ, 38-летний крымчанин на своей странице в социальной сети опубликовал призыв к насилию в отношении представителей одной из национальностей. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета»).

Ранее СК сообщил о завершении следствия по уголовному делу в отношении жителя Севастополя, который обвиняется в публикации в соцсетях материалов, реабилитирующих нацизм. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.