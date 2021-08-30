В ВС Южной Кореи за сутки выявили трёх носителей коронавируса
Сеул, 30 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск и одного представителей военно-воздушных сил.
Известно, что двое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 63.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1615. Из них 1576 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1487 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 250 051.
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