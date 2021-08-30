Сеул, 30 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Armed Forces Армия Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск и одного представителей военно-воздушных сил.

Известно, что двое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 63.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1615. Из них 1576 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1487 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 250 051.

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