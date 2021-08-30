Канберра, 30 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Австралийские медики выявили 1375 случаев заражения новым коронавирусом за сутки 29 августа и зафиксировали четыре смерти от COVID-19. Об этом сообщает 30 августа минздрав Австралии.

Kookaburraair.com.au Дарвин, Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Суточный прирост числа инфицированных — максимальный в стране за весь период пандемии. Так, за 27 августа зафиксировали 1125 случаев заражения.

Больше всего носителей вируса выявили в Новом Южном Уэльсе — 1290 человек. Это наиболее густонаселённый штат. В штате Виктория новых случаев 73, на Австралийской столичной территории — 12.

С 16 июня в стране наблюдается вторая волна пандемии, всего заразившихся — 18 227 человек, умерших пациентов — 103.

Около 90% всех случаев приходится на Сидней — крупнейший австралийский город. Там действует комендантский час, жесткие санитарные ограничения и режим ношения масок. Кроме того, карантин введён в городе Мельбурне.