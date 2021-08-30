Джакарта, 30 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Миллионы доз вакцины против коронавируса от компаний Sinovac и AstraZeneca доставили в Индонезию, сообщает Kompas.

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В Индонезию доставили 1 086 000 доз вакцины AstraZeneca и 5 млн доз вакцины Sinovac.

«Мы получили вакцину против COVID-19. Доставили два типа продукции, а именно 1 086 000 доз вакцины AstraZeneca и 5 млн доз вакцины Sinovac», — заявил министр-координатор по человеческому развитию и культуре Мухаджир Эффенди.

Вакцины Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Novavax будут использованы в национальной программе вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.