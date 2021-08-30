Париж, 30 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В центре Парижа с 30 августа скорость движения автомобилей ограничена 30 км/ч, сообщает AFP.

Ограничение скорости

Так, ограничение введено на всех улицах, кроме больших магистралей вроде Елисейских Полей или улицы Великой Армии, до сих пор можно ездить со скоростью до 50 км/ч.

Ранее в мэрии французской столицы сообщили, что данная мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение шума, а также связана с адаптацией Парижа к мерам по защите климата.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» заявили, что в России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.

Намерение МВД, Минюста и Минтранса закрепить ответственность для водителей за превышение средней скорости при вынесении штрафов с помощью камер назвали лоббизмом производителей камер.

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