Москва, 30 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. То, что творили фашисты на нашей земле, не поддаётся никакому оправданию, заявила 30 августа ИА REGNUM адвокат Екатерина Антонова, комментируя признание Псковским областным судом геноцидом преступлений нацистов и их пособников на территории области в годы Великой Отечественной войны.

Расстрелянные мирные жители. Вторая мировая война

«Это преступление против человечества, которое не имеет срока давности, надо привлекать к ответственности всех, кто имел к этому отношение, чтобы восстановить справедливость», — отметила Антонова.

Она напомнила, что в соответствии со ст. 357 УК РФ геноцид определяется как действия, направленные на уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.

«Очень важно дать современную правовую оценку действиям нацистов, чтобы обеспечить должное понимание событий тех лет и их изучение в образовательных учреждениях, сформировать в обществе, и у молодежи и детей, в первую очередь, негативное отношение к нацизму», — добавила адвокат.