Тирасполь, 30 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В ходе 285 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 113 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 332 человека, в том числе 45 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1271 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не выявили.

Днём ранее в Приднестровье провели 307 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 36 человек. Умер за сутки один пациент с COVID-19.

Напомним, в Приднестровье в конце марте стартовала вакцинация от COVID-19. Согласно последним данным, в республике привили более 22% населения.