Москва, 30 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. С предложением перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП), которая предполагает утилизацию товаров и их упаковки или плату за это экологического сбора производителями, выступило Минэкономразвития РФ. Это 30 августа следует из заключения ведомства на портале проектов нормативных правовых актов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

По мнению Минэкономразвития, намеченный срок начала указанной реформы является «нереализуемым», и потому предлагается начать переходный период сроком не менее двух лет, а также провести пересмотр существенной части предложения.

При этом в ведомстве пояснили изданию РБК, что их замечания отработают вместе с Минприроды, «Российским экологическим оператором» (куратор мусорной реформы) и другими заинтересованными сторонами.

Также указывается, что Минэкономразвития при подготовке этого заключения учитывало позиции крупных российских компаний, при этом в правительстве РФ обсуждение документа, который содержит новые нормативы утилизации товаров и упаковки, затянулось.

«То, что происходит в настоящее время, это яркий пример затягивания ассоциациями процесса принятия нормативных актов, необходимых для того, чтобы Россия продвинулась на пути создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — указал гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Кроме того, он отметил, что представители ассоциаций «делают все необходимое для того, чтобы затянуть процесс реализации новой концепции РОП и продлить срок выгодных для себя условий, в которых население продолжает платить за выпущенную бизнесом в оборот упаковку».

Помимо этого, представитель заместителя председателя правительств Виктории АбрамченкоМарта Галичева заявила, что до того все «ключевые развилки» реформы были утверждены, а «сейчас это похоже на попытку бизнеса заново активизировать дискуссию».

В то же время Минэкономразвития в своем заключении ссылается на такие риски, как возможность остановки оборота продукции на рынке и рост нормативов утилизации до 100%, из-за чего, как считает ведомство, может произойти рост цен на продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа генеральный директор Центра им. Келдыша Владимир Кошлаков рассказал, что специалисты исследовательского Центра им. М. В. Келдыша разработали плазмотрон для утилизации агрессивных бытовых и промышленных отходов.