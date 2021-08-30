Баку, 30 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 29 августа выявили 4010 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 16 536 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 417 996 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 361 128 человек, в том числе 2898 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 51 315 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5553 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 41 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 4241 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в результате 18 871 теста. Выздоровевшими медики признали 3366 человек. Скончались 43 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что премьер-министр Азербайджана Али Асадов 28 августа подписал распоряжение о продлении особого карантинного режима в стране. В стране действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. За нарушение режима самоизоляции предусмотрено уголовное наказание.