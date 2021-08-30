Москва, 30 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Изменения к правилам выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019—2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, разработало Минэкомразвития России. Соответствующий документ 30 августа обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.

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В документе предлагается перестать выдавать субсидии кредитным организациям по договорам, «заключенным в 2019—2021 годах на сумму свыше 500 млн рублей с субъектами малого и среднего предпринимательства, относящимися к категории «микропредприятие», которые осуществляли деятельность «в сфере строительства, а также профессиональную, научную и техническую деятельность».

Помимо того, Минэкомразвития предлагает перестать выдавать субсидии по кредитным договорам с организациями, сведения о которых исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019—2020 годах.

При этом часть требований относится к банкам, которым предписано обеспечить заемщику возможность отказаться от дополнительных услуг в случае, если кредитная организация предложит таковые при выдаче кредита. В то же время, если в течение предшествующих финансовых лет банк не достиг или превысил значение результата предоставления субсидии, специальной комиссией объем выдачи кредитов может быть сокращен, а также может быть снижен лимит субсидий банку на очередной финансовый год.

Также в пояснительной записке к документу добавляется, что такие меры предприняты «в целях усиления дисциплины уполномоченных банков и уменьшения среднего размера кредита для ориентирования на сегмент самых малых заемщиков».

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