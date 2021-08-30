Джакарта, 30 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ещё один гражданин Индонезии подвергся воздействию коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах. Всего 177 граждан Индонезии заразились коронавирусом в ОАЭ.

В общей сложности коронавирусом за рубежом заразились 5771 гражданин Индонезии. От COVID-19 за границей умерли 237 индонезийских граждан, 563 человека находятся на лечении.

В России коронавирусом заразились 40 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что число случаев заражения штаммом «Дельта» в стране увеличилось.

Подробнее в материале:В Индонезии выявлено более 2000 случаев заражения штаммом «Дельта»