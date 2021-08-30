Москва, 30 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Для того чтобы снизить вероятность побочных эффектов от вакцинации от COVID-19, в свой рацион перед прививкой необходимо внести некоторые изменения. Об этом 30 августа рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

Pixabay.com Сладости

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Как отметил в интервью радио Sputnik врач, перед вакцинацией необходим временный отказ от сладкого, так как прививка тяжелее переносится при повышенном уровне сахара в крови.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку», — сказал он.

Кроме того, Харлов добавил, что то же касается всех продуктов, в которых содержится большое количество углеводов.

«Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови», — отметил врач.

Также он рекомендовал перед прохождением вакцинации в два раза уменьшить употребление в пищу фруктов и уточнил, что особенно вредно перед прививкой есть бананы, виноград и дыни, и единственным исключением в этом случае являются цитрусовые, от которых можно не отказываться.

Помимо этого, Харлов также рассказал, что перед прививкой не стоит есть продукты, которые могут вызвать аллергию.

«Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического», — указал врач.

При этом он пояснил, что переедание также может быть ударом по иммунной системе, и добавил, что такие изменения в рацион нужно внести за несколько дней до прививки, а также соблюдать их еще две недели после прохождения вакцинации в период, когда формируется первичный иммунный ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что тяжелый порок глаза развился у младенца, мать которого переболела COVID-19 во время пятой-шестой недели беременности.