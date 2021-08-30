Кишинёв, 30 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 29 августа выявили 204 случая заражения коронавирусом в ходе 3218 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 266 988 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 257 114 человек, в том числе 232 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 597 пациентов с COVID-19, из которых 85 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6394 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 193 случая заражения коронавирусом в результате проведения 3732 тестов. Выздоровевшими врачи признали 274 человека, скончались три пациента с COVID-19.