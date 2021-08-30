Москва, 30 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 августа завершились повышением котировок. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,62%, до $72,58, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Цена росла в течение трёх основных торговых сессий. Росту нефтяных котировок способствовали общее ослабление доллара США и прекращение добычи в Мексиканском заливе в преддверии урагана «Ида».

В ходе своего выступления Джером Пауэлл намекнул на сворачивание стимулирующих программ в конце года, но четко дал понять, что сроки и темпы снижения объёмов покупок облигаций не предполагают сигнала о том, когда начнут повышаться процентные ставки.

Инвесторы восприняли речь председателя Федеральной резервной системы как «голубиную», хотя он сказал о сокращении экономической поддержки.

Сегодня, 30 августа, торги в Азии открылись ростом по нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,5%, достигнув $73,58 за баррель из-за урагана «Ида».

По последним данным, ураган ослаб до первой категории. Скорее всего, Луизиане удалось избежать масштабных разрушений.

Доллар остаётся под давлением после выступления Пауэлла. Общий настрой по нефти бычий. Покупатели настроены двигаться выше к уровню $74,50. С технической точки зрения росту ничего не мешает.

Поддержкой выступает уровень 72,20. Сегодня понедельник, поэтому возможна небольшая коррекция после пятидневного роста.

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