Тбилиси, 30 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Грузии постепенно стабилизируется, но впереди, вероятно, ещё будет пик смертности среди пациентов с COVID-19. Об этом 29 августа заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе в ходе брифинга.

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«Показатель смертности, к сожалению, пока не снижается, так как в клиниках ещё много больных, — сказал Гамкрелидзе. — Так всегда происходит. Определённый пик смертности наступает примерно через две — три недели после пика новых случаев».

Глава NCDC сообщил, что, по статистике, на тысячу случаев инфицирования коронавирусом происходит до 17 смертей. Он также отметил, что в больницах еще много пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, выявили за всё время 543 118 носителей коронавируса, из которых 482 732 выздоровели. Смерть пациентов с COVID-19 наступила в 7251 случае, в том числе за последние сутки умерли 76 человек.