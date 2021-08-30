Москва, 30 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) n3otr3x Пляжный футбол

В финале мирового первенства, которое прошло в Москве, российские футболисты одержали победу над командой Японии со счётом 5:2.

В составе сборной России дубль оформил Юрий Крашенинников. Также по голу забили Фёдор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный.

Таким образом, сборная России по пляжному футболу в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее российские футболисты побеждали в 2011 и 2013 годах.

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