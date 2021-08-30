Джакарта, 30 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что число случаев заражения штаммом «Дельта» в стране увеличилось, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, в Индонезии выявлено 2097 случаев заражения штаммом «Дельта». Новый штамм коронавируса распространен в 31 провинции Индонезии.

Столица Индонезии Джакарта является провинцией с наибольшим количеством случаев заражения штаммом «Дельта», за ней следуют Западная Ява и Восточный Калимантан. В Джакарте выявлено 724 случая заражения штаммом «Дельта».

На острове Бали подтвердили 23 случая заражения штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, составляет 34 121 203.