Сеул, 30 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1487 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1426 случаев заражения локальные, ещё 61 случай — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 250 051.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу на протяжении 55 дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на пять человек — до 2284 человек. Уровень смертности составил 0,91%.

29 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1632 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 220 358.