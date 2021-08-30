Токио, 30 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Степанида Артахинова из Якутии победила соперницу со счётом 141:131 в 1/8 финала соревнования по стрельбе из лука. Якутянка вышла в четвертьфинал, сообщает корреспондент ИА REGNUM 30 августа на основании данных с официального сайта Параолимпийских игр.

Bill Hails Блочный лук

Читайте также: Сборная Новой Зеландии отказалась от участия в открытии Параолимпиады

В 1/8 финала Степанида Артахинова соревновалась со спортсменкой из Ирландии Керри-Луиз Леонард. В четвертьфинале она будет бороться с Севги Йорулмаз, которая представляет Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Параолимпийские игры начались в Токио 24 августа и продлятся до 5 сентября.