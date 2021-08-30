Москва, 30 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил многомиллионный иск, адресованный АО «Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова», которое входит в холдинг «Вертолёты России». Истцом выступает Министерство обороны России, передаёт ИА REGNUM.

Деньги

Исковое заявление появилось в базе арбитража 27 августа 2021 года. Сумма требований — 23 576 868,94 рубля. Детали пока не сообщались, а дело к производству судьей ещё не принято.

Напомним, в конце августа 2021 года центр вертолётостроения потребовал взыскать более 274 млн рублей с Минобороны. Этот спор также пока не разбирался арбитражем.