Вашингтон, 30 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Отметку в 4,5 млн человек превысило число умерших от последствий заболевания COVID-19 в мире. Об этом 30 августа сообщает университет Джонса Хопкинса.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Из данных университета, полученных из открытых источников по всему миру, следует, что на 06:30 мск количество смертельных случаев из-за последствий заболевания COVID-19 в мире составило 4 500 596 человек. Общее количество случаев заражения в мире составляет 216 364 257.

На первом месте по количеству летальных исходов от последствий COVID-19 находятся США, на втором — Индия, а на третьем месте Россия по числу погибших от последствий заболевания COVID-19 находится на девятом месте в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден стал терять поддержку партии независимых из-за плохой борьбы с COVID-19.