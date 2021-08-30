Гавана, 30 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Разработка кубинской вакцины от COVID-19 является важной вехой в науке страны. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Кубы Бруно Родригес.

Υπουργείο Εξωτερικών Бруно Родригес

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«Разработка и производство первых вакцин против COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне — историческая веха в кубинской науке, преодолевающая препятствия, наложенные блокадой США», — написал Родригес.

По его словам, данный подвиг основан на суверенной цели — иметь вакцины для Кубы и других народов мира.