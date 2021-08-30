Пекин, , 06:51 — REGNUM Патрульные корабли морской полиции КНР вошли в спорную зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которую претендует и Япония. Об этом 30 августа сообщает телеканал NHK.

Китайская афиша с изображением островов Сенкаку (сс) Wuyouyuan

Китайские суда пытались предпринимать попытки сблизиться с японскими рыболовными судами, которые выходят на промысел на спорной территории. В свою очередь, сотрудники береговой охраны Японии с помощью усилителей звука требуют от китайских сторожевиков покинуть зону.

Напомним, спор о принадлежности территории возле островов Сенкаку обострился в 2021 году, когда японские предприниматели попытались выкупить острова у частных владельцев. В свою очередь, китайские суда постоянно заходят в спорную зону и курсируют там. С января текущего года таких заходов китайские сторожевики осуществили 28.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четыре китайских корабля вошли в акваторию Японии у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао)

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