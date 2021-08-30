Штат Луизиана, США, 30 августа, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Полностью без энергоснабжения остались из-за урагана «Ида» жители города Нового Орлеана в американском штате Луизиана. Об этом 30 августа сообщает местное отделение телеканала CBS.

Pxhere.com Ураган

Компания-оператор энергосети города Entergy New Orleans пояснила в Twitter, что стихия нанесла «катастрофический урон» линиям электропередач. В настоящее время в городе полностью отсутствует энергоснабжение, электричество вырабатывается только с помощью генераторов. В компании заверили, что делают всё возможное для устранения неполадок, но масштабы повреждений слишком велики.

Также, по данным метеорологов, городу угрожают наводнения и высокая вероятность образования торнадо. Всего в Новом Орлеане проживает около 380 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первой жертве урагана «Ида», обрушившегося на американский штат Луизиана.