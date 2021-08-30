Новосибирск, 30 августа, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области только в августе 2021 года правоохранители выявили двух подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Было возбуждено два уголовных дела по ст. 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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«Всего в текущем году возбуждено десять уголовных дел за махинации с сертификатами о вакцинации от коронавируса», — уточнили в ведомстве.

Продавцам поддельных сертификатов грозит до двух лет тюрьмы. Наказание грозит и покупателям.