Москва, 30 августа, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Новые несквозные трещины обнаружили космонавты в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом 30 августа сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

МКС

Соловьёв уточнил, что несколько несквозных трещин были обнаружены в модуле «Заря». Этот модуль является первым и самым старым на МКС. Как пояснил специалист, такая ситуация вызывает у него опасения.

Генеральный конструктов пояснил, что обнаружение ранее сквозных трещин на российском сегменте МКС позволяет сделать предположение, что со временем и новые трещины могут начать «расползаться».

Напомним, утечка воздуха была впервые обнаружена на МКС в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года трещина была обнаружена экипажем, её удалось заделать в марте 2021 года. Затем была обнаружена вторая трещина, но после её заделки утечка воздуха не прекратилась. Для восстановления давления воздуха МКС постоянно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы есть на на МКС и регулярно подвозятся с Земли. Российский сегмент МКС состоит из модулей «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука».