Новосибирск, 30 августа, 2021, 04:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области открыли предварительная запись на углубленную диспансеризацию после перенесённого коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Onf.ru Диспансеризация

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«Проведение профосмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, стартует в Новосибирской области 1 сентября. Записаться на медосмотр можно уже сейчас, — уточнили в минздраве. — Пройти комплекс обследований смогут пациенты старше 18 лет, через два месяца после выздоровления».

Отмечается, что цель углубленной диспансеризации — как можно раньше выявить изменения и предупредить осложнения после перенесенного коронавируса.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает исследования уровня насыщения крови кислородом, функции дыхания, общий клинический и биохимический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки.

Второй этап предусматривает дуплексное сканирование вен нижних конечностей, компьютерную томографию органов грудной клетки, эхокардиографию. На него направят в зависимости от результатов первого.

По результатам исследований установят диагноз, определят группу здоровья, при необходимости назначат лечение и реабилитацию.

Углубленную диспансеризацию можно будет пройти по предварительной записи в своей поликлинике в рамках госпрограммы бесплатного оказания медицинской помощи. Записаться можно в личном кабинете Единого портала госуслуг, по номеру «124» или через колл-центр своей поликлиники.