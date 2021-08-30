Новосибирск, 30 августа, 2021, 04:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшие выходные дни выявлено 353 новых носителя коронавируса: 180 случаев заражения зарегистрировано 28 августа и 173 случая — 29 августа. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За два дня 159 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

Всего в регионе выявлено 58 159 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4472 детей; 47 596 пациентов полностью выздоровели, 2636 человек скончались.

По данным на 29 августа, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него были госпитализированы 2194 пациента, в том числе 40 детей. В отделениях реанимации находятся 162 человека, на ИВЛ — 15 пациентов.