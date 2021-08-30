Тверь, 30 августа, 2021, 03:38 — ИА Регнум. В арбитраж Тверской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает акционерное общество «Андреапольский нефтеперерабатывающий завод». Причиной обращения назван многомиллионный долг, превышающий 73 млн рублей. Дело пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от ООО «Нью Петрол Тюмень» подан 26 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 73 802 040,61 рубля.

Подаче банкротного иска предшествовали финансовые споры. В конце мая 2021 года суд удовлетворил иск ООО к заводу о взыскании «61 621 360 рублей 87 копеек основного долга, 224 538 рублей 11 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами», указав «продолжить взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами с 19.05.2021 года по день фактической оплаты долга». В июле 2021 года также была взыскана задолженность — 11,2 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами — 417 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в 2009 году. Директор — Айрат Муллахметов.