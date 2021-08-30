Нефтеперерабатывающий завод получил банкротный иск
Тверь, 30 августа, 2021, 03:38 — ИА Регнум. В арбитраж Тверской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает акционерное общество «Андреапольский нефтеперерабатывающий завод». Причиной обращения назван многомиллионный долг, превышающий 73 млн рублей. Дело пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
Иск от ООО «Нью Петрол Тюмень» подан 26 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 73 802 040,61 рубля.
Подаче банкротного иска предшествовали финансовые споры. В конце мая 2021 года суд удовлетворил иск ООО к заводу о взыскании «61 621 360 рублей 87 копеек основного долга, 224 538 рублей 11 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами», указав «продолжить взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в 2009 году. Директор — Айрат Муллахметов.