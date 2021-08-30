Москва, 30 августа, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Зарегистрированную пятой вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н», помимо самого разработавшего её госцентра «Вектор» из Новосибирской области и его «дочернего» АО «Вектор-БиАльгам», будет производить компания «Герофарм», принадлежащая семье бывшего главы Минтопэнерго РФ Петра Родионова, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на госреестр.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В реестре лекарственных средств производителями вакцины указаны центр «Вектор», АО «Вектор-БиАльгам» и ООО «Герофарм» (Подмосковье). Последнее, по данным ЕГРЮЛ, создано в 2000 году и принадлежит Юлии, Петру Петровичу, Петру Ивановичу, Наталье, Инне Родионовым. Ещё 1,95% имеет актив РФПИ — ООО «РФПИ управление инвестициями-15».

Напомним, на сегодня в России, помимо «ЭпиВакКорона-Н», зарегистрированы четыре вакцины: «ЭпиВакКорона» от того же центра «Вектор», «Спутник V» и «Спутник Лайт» от центра имени Гамалеи и «КовиВак» от центра имени Чумакова.

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