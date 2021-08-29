Афины , 30 августа, 2021, 00:51 — ИА Регнум. В ходе беспорядков, произошедших во время многотысячной акции протеста против вакцинации, 47 человек были задержаны полицией в греческой столице Афины. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба полиции в Twitter.

Ggia Афины. Беспорядки

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Противники принудительной вакцинации собрались в столице Греции на площади Синтагма. Уточняется, что в мероприятии приняли участие около 7,5 тыс. человек. Участники акции протеста собрались на площади около 18:00 по местному времени после призыва, распространённого через социальные сети.

Около 20:15 по местному времени, по данным полиции, группа молодых людей стала бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и сигнальные ракеты. Нападавшие на полицию попытались прорвать оцепление и достичь лестницы, ведущей в парламент. Полицейским для разгона толпы пришлось использовать спецсредства, в том числе водомёты и слезоточивый газ.

За участие в беспорядках были задержаны 47 человек, в настоящее время они доставлены в отдел государственной безопасности Управления безопасности Аттики. Информация о задержанных была доставлена в прокуратуру Афин. Аналогичная акция протеста состоялась и в Салониках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о митинге протеста против введения санитарных пропусков, который состоялся во Франции.