Анкара, , 22:14 — REGNUM Новые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) намерены разработать в Турции. Об этом, как передавало Anadolu Ajansı, сообщил 29 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи на вооружение ВС Турции ударных БПЛА Akıncı.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следующая цель Турции — разработать ударные БПЛА, которые смогут взлетать и садиться на наши собственные авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой (ВПП), — сказал Эрдоган. — Уверен, Турция сможет добиться и этой цели, и мы будем иметь возможность использовать наши ударные беспилотники в иностранных [военных] миссиях».

Глава Турции подчеркнул, что в Анкаре полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту «Ататюрк» в Стамбуле перед вылетом в Сараево заявил, что для Турции Босния и Герцеговина является ключевым государством на Балканах.

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