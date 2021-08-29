Москва, 29 августа, 2021, 21:47 — ИА Регнум. В России в начале сентября в 11 регионах страны может выпасть первый снег. Об этом сообщает портал центра погоды «Фобос».

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Похолодание и снег ожидаются в следующих регионах: Мурманской, Вологодской, Архангельской областях, в республиках Карелия и Коми.

«В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — отмечают синоптики.

Также непогода ожидается в Пермском крае и Свердловской области, синоптики не исключают выпадения снега в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.