Вашингтон, 29 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. На американский штат Луизиана обрушился ураган «Ида». Об этом сообщается на официальном сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

NOAA Ураган

Как отмечают метеорологи, порывы ветра достигали 67 метров в секунду. Категория урагана четвертая, однако эксперты прогнозируют, что стихия может усилиться до пятой категории.

В результате действий стихии порядка 117 тыс. жителей указанного штата испытывают перебои в подаче электроэнергии.